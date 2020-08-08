شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق سيارة المواد البترولية بالمقطم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، موقع حريق سيارة المواد البترولية على الطريق الدائري بحي المقطم.

وحضر الجولة التفقدية لمحافظ القاهرة كلًا من اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، واللواء سليمان شتا، حكمدار العاصمة، واللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة إزالة آثار الحريق وفتح الحارة المرورية لمنع التكدس على الطريق الدائري.

وكان الحريق الذي شب، صباح السبت، بسيارة تحمل مواد بترولية بالطريق الدائري قد أسفر عن اشتعال ٧ سيارات ملاكي وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده وجارى عمليات التبريد.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق سيارة المواد البترولية بالمقطم

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق سيارة المواد البترولية بالمقطم

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق سيارة المواد البترولية بالمقطم

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق سيارة المواد البترولية بالمقطم

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق سيارة المواد البترولية بالمقطم