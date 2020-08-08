شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق يشرف علي إزالة التعدي علي الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشرفَ اللواء حسين لبيب حسين , رئيس مركز ومدينة دسوق، على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية بمركز دسوق. وأشرف علي تنفيذ ازالة مخالفه مباني بالبلوك الأبيض على مساحه ٣٠٠ م تقريبا بزمام جمعيه الابراهميه التابعه لشباس الملح وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالف. وجاء ذلك بحضور نائب رئيس المدينة لشئون القرى ورئيس قرية شباس الملح وليد فلفل و قوه من مركز شرطة دسوق ولودر تحسين الأراضي. رئيس مدينة دسوق يشرف علي إزالة التعدي علي الارض الزراعيه رئيس مدينة دسوق يشرف علي إزالة التعدي علي الارض الزراعيه رئيس مدينة دسوق يشرف علي إزالة التعدي علي الارض الزراعيه الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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