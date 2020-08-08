القبض على عاطل سرق حقيبة من أحد الركاب بمحطة قطارات سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، قام بسرقة حقيبة من أحد الركاب بمحطة السكة الحديد وإعادة المسروقات.

كان قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تلقت بلاغاً من (أحد الأشخاص) بأنه أثناء استقلاله قطار (الإسكندرية - الأقصر) وعقب تحرك القطار من محطة سكك حديد سوهاج اكتشف فقد الحقيبة الخاصة به وبداخلها (جهاز لاب توب – بعض الملابس والمتعلقات الشخصية الخاصة به).

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، تمكنت إحداها من ضبطه، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج "له معلومات جنائية").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المضبوطات بمسكنه وأمكن ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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