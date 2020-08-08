تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف عين شمس" لـ4 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في أحداث عنف منطقة عين شمس، لجلسة 4 أكتوبر للمرافعة.

ويواجه المتهم، عددًا من الاتهامات، بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام والإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في العام في عام 2014.