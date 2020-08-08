في 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بقيمة 3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها " بضائع أجنبية الصنع – ملابس جاهزة" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (3 ملايين جنيه).

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار، ضبط قضية تهريب عملات آثرية بمضبوطات بلغت (8 عملات معدنية أثرية متنوعة)، كما تم ضبط 44 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم ارتداء الكمامة، دراجة نارية بدون لوحات، مخالفات مسطح مائي، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، في مجال الأمن العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.