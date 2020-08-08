تأجيل دعوى استثناء المحامين من حظر التجوال لـ 5 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى إصدار حكم قضائي باستثناء المحامون من حظر التجول، لجلسة 5سبتمبر المقبل.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 68471 لسنة 67 ق، إنه تم استثناء كلا من الصحفيين والإعلامين والأطباء والممرضين من حظر التجول حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم.
وأشارت أن عدم استثناء المحامين من الحظر مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893، والتي أكدت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوي الشأن للدفاع عنهم.
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