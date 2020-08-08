لاستكمال المرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة متهمي أحداث عنف مسجد الفتح لـ7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 2 إرهاب، المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 7 أكتوبر للمرافعة.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات امر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وأحراز الأسلحة النارية الألية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام2013.