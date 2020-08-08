إحباط تهريب بضائع أجنبية بـ89 مليون جنيه .. جهود قطاع أمن المنافذ في 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوليو 2020 عن ضبط 124 قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع –ملابس جاهزة -أقمشة –أمتعة شخصية –كمية من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى -مستحضرات طبية وتجميل –مستلزمات طبية –أدوية وعقاقير طبية)، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من 89 مليون جنيه.

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وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 7 قضايا، بمضبوطات بلغت 8592015 جنيه، وضبط قضيتين بمضبوطات بلغت 5 قطع آثرية، وضبط 294 مخالفة، بلغت قيمة التعويضات والغرامات المستحقة عليها 20500 ألف جنيه.

وضبطت الأجهزة الأمنية 3762 متهمًا محكوم عليهم في قضايا "جنايات – جنح" متنوعة، وضبط 7673 قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.