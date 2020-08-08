تجديد حبس فتاة "التيك توك" ريناد عماد 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، حبس ريناد عماد فتاة "التيك توك"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاتجار بالبشر والإعلان عن نفسها لممارسة البغاء.

كانت وجهت النيابة العامة للمتهمة اتهامات إنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد خادشه للحياء العامة.