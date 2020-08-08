تجاوزت 3 ملايين ونصف طن.. رئيس الحجر الزراعي يكشف عن المحاصيل الخمسة الأعلى تصديرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 3 ملايين ونصف مليون طن.

وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت 3 ملايين و781 ألفًا و207 أطنان خلال الفترة من 1يناير حتي 5 أغسطس، مشيرًا إلى أن الزيادات في معدل التصدير جاءت في محاصيل الفراولة والفاصوليا والرمان والعنب والثوم.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أن الموالح احتلت المركز الأول بإجمالي صادرات بلغت مليونًا و388 ألفًا و910 أطنان، يليها البطاطس بـ673 ألفًا و676 طنًّا، بينما جاء في المركز الثالث البصل بـ287ألفًا و946 طنًّا.

Advertisements

وأوضح العطار أن محصول الفرولة ارتفع إلى 20 ألفًا و761 طنًّا، والعنب بلغ 12 ألفًاو861 طنًّا، والثوم بلغ 13 ألفًا و524 طنًّا بزيادة بلغت 10% عن الشهور السابقة.

وتابع رئيس الحجر الزراعي بأن مصر تمتلك منظومة حجر زراعي قوية تتميز بتطبيق نظم التتبع والتقصي للشحنات من المزرعة حتى مفارش التعبئة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة العمل بنظام الGPS الجديدة التي طبقت من الشهر الماضي.

وأشار العطار إلى أنه على الرغم من تأثير فيروس كورونا على البلاد؛ فإن منظومة الحجر الزراعي لم تتوقف وتعمل بكامل طاقتها مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بالموانئ والمطارات المختلفة.