مصر | الحبس سنة لمتهم بسرقة طفل بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحبس سنة لمتهم بسرقة طفل بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، المتهم "م.ر"، بالحبس سنة لاتهامه بسرقة طفل بمدينة نصر وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، أنه شرع في سرقة المبلغ المالي والمملوك للمجني عليه الطفل "وليد.ش"، وذلك عن طريق التهديد باستعمال سلاح بالطريق العام، بأن أشهر في وجهة سلاح أبيض " كتر" مهددا إياه، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه والاستيلاء علي المسروقات.