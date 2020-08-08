مصر | تأجيل محاكمة متهم بقتل ربة منزل لسرقتها في مدينة نصر إلى الغد

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهم بقتل ربة منزل لسرقتها في مدينة نصر إلى الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، تأجيل محاكمة "ع.ا"س"، لجلسة الغد، لاتهامه بقتل ربة منزل مع سبق الإصرار بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم مدينة نصر أول قتل المجني عليها "س.ح" عمدًا مع سبق الإصرار، لما نظرت إليه بعين العطف بخير الحضور لمسكنها لحصوله علي زادًا من بيتها صدقة، فانصاع لطلبه فبيت النية، وانتظرا حتي انتهت من إعداده وطرق باباها وما أن دلفت لإعداد زاده حتي استل سلاح أبيض من مسكنها وباغتها بطعنات في بطنها وظهرها، وطفق يذبح ويمزق في جسدها ولم يثنه عن ذلك جلباتها وتوسلاتها، فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرضها بالقوة، بأن أشهرا في وجهها سلاح أبيض مراودها عن نفسها للإخلال بحياتها، إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استعصامها وإثباته لجريمة القتل.