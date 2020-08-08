مصر | ننشر الصور الأولى للسيارات المتفحمة في حريق الدائري

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر الصور الأولى للسيارات المتفحمة في حريق الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على صور حريق حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب مما أدى في احتراق 7 سيارات ملاكي.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين مما ادي إلى اشتعال السيارة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب وتم غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4368 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1189) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(247) مخالفة السير بدون تراخيص.

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(8) دراجات نارية مخالفة.

(55) مخالفة موقف عشوائى.

(40) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياق آخر، أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، الطريق الدائري إثر اشتعال سيارة على الطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلي اشتعال السيارة أعلي الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلي المنيب، وتم غلق الطريق الرئيسي.

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل الحركة المرورية علي الطريق الداعم وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية.. وسنوافيكم بباقي التفاصيل.