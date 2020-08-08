مصر | ضبط 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (228 سلاح نارى، بحوزة 204متهم).. وذلك على النحو التالى:

(26) بندقية آلية.

(39) بندقية خرطوش.

(16) طبنجة.

(147) فرد محلى.

(337) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة.

ضبط (223) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (77795) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(363) حكم جناية.

(22447) حكم حبس جزئى.

(4110) حكم حبس مستأنف.

(40331) حكم غرامة.

(10544) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (260) قضية مخدرات بحوزة (273) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (12،385كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 75،305 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،538كيلو جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 935جرام).

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كمية من مخدر الشابو وزنت (502جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 3477 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (13 جرام).

عدد (3318) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (41) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (429) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22007) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (116) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق آخر، أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، الطريق الدائري إثر اشتعال سيارة على الطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلي اشتعال السيارة أعلي الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلي المنيب، وتم غلق الطريق الرئيسي.

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل الحركة المرورية علي الطريق الداعم وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية.. وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

وفي سياق مغاير، أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن الفيلا المسروقة بمدينة 6 أكتوبر، تقيم بها نجلة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأوضح المصدر إلى "الخليج 365" أن مجهولين تسللوا سور الفيلا، وكسروا جزء حديدي من النافذة، ودخلوا إلى الفيلا من خلاله: "كسروا عود حديد من شباك الفيلا ودخلوا"، على حسب وصف المصدر.

وأشار المصدر إلى أن المسروقات عبارة عن إكسسوارات حريمي "عقد وإنسيال فالصو، وأجهزة ريسيفر، مؤكدا أن "المسروقات حاجات بسيطة".

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف ملابسات تعرض منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للسرقة على يد مجهولين، بمدينة 6 أكتوبر.

وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محضرا بتعرض منزله للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بتعرض فيلا تقيم بها نجلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بحي الأشجار للسرقة على يد مجهولين.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر، والمقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، والرائد هاني عماد رئيس مباحث القسم، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.