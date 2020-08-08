مصر | ضبط عاطل بسوهاج لسرقته حقيبة راكب بمحطة سكك حديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بسوهاج لسرقته حقيبة راكب بمحطة سكك حديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط أحد الأشخاص قام بسرقة حقيبة من أحد الركاب بمحطة سكك حديد سوهاج وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من (أحد الأشخاص) بأنه أثناء إستقلاله قطار (الإسكندريةالأقصر) وعقب تحرك القطار من محطة سكك حديد سوهاج إكتشف فقد الحقيبة الخاصة به وبداخلها (جهاز لاب توب – بعض الملابس والمتعلقات الشخصية الخاصة به).

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تمكنت إحداها من ضبطه، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج "له معلومات جنائية") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المضبوطات بمسكنه وأمكن ضبطها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.