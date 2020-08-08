مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال شهر

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوليو 2020 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (124) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ملابس جاهزة - أقمشة – أمتعة شخصية – كمية من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى - مستحضرات طبية وتجميل – مستلزمات طبية – أدوية وعقاقير طبية).. بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 89 مليون جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (7) قضايا بمضبوطات بلغت (8592015 جنيه).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت (5 قطع آثرية).

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فى مجال ضبط مخالفات الإجراءات الجمركية: ضبط (294) مخالفة بلغت قيمة التعويضات والغرامات المستحقة عليها (20500 ألف جنيه).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (26) قضايا تهريب مواد مخدرة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: ضبط عدد (3762) متهم محكوم عليهم فى قضايا "جنايات – جنح" متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (7673) قضية متنوعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.