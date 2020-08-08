مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما أغطية الغرف الخاصة بكابلات إحدى شركات الإتصالات

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين لسرقتهما أغطية الغرف الخاصة بكابلات إحدى شركات الإتصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الامنية القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة عدد من أغطية الغرف الخاصة بكابلات إحدى شركات الإتصالات ببورسعيد.

وتمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحى ببورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (عاطلين - مقيمين بمحافظة الدقهلية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الجنوب بمديرية أمن بورسعيد، وبحوزتهما (عدد 2 غطاء غرفة مؤمنة خاصة بكابلات بإحدى شركات الإتصالات).

وبمواجهتهما أقرا بالإستيلاء على المضبوطات، بغرض بيعها والإستفادة من قيمتها المادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.

كانت أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الإسكندرية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات