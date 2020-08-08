أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية أصول الدين

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية أصول الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الأستاذ الدكتور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه كلٌّ من: الدكتور عبدالله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية أصول الدين بالقاهرة.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن رئيس الجامعة تابع انضباط سير العمل باللجان واطمأن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وشدد -خلال الجولة- على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان وملائمتها؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب والطالبات داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية، والمتمثلة في رش لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى نظام دخول اللجان، والذي يترك مسافة آمنة خلال الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم وحرصًا على سلامة الطلاب، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكلية؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم بعضًا؛ حرصًا على سلامة الجميع.

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وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدًا ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب، كما وجه إلى ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها؛ ليتم الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.

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