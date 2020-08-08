أخبار مصر | برلمانية: انتخابات مجلس الشيوخ فرصة لإثبات قدرة الشباب وضمان مستقبلهم السياسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: انتخابات مجلس الشيوخ فرصة لإثبات قدرة الشباب وضمان مستقبلهم السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، المواطنين بالحرص على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والعمل على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأكدت في بيان اليوم، أن هذه الانتخابات سوف تعطي دفعة كبيرة للمشاركة السياسية وتفعيل دور الأحزاب، مشيرة: نسبة كبيرة من الشباب يشارك في الانتخابات بما يمثل دافع للعديد من هذه الفئة للحرص على المشاركة السياسية وفرصة لإثبات قدرة هذه الفئة وضمان مستقبل سياسي لهم.

ونوهت بأنه لا بد من العمل على إنجاح الانتخابات وذلك من خلال المشاركة الفعالة وخاصة من فئة الشباب، حتى ننهي حالة العزوف السياسي المنتشرة خلال العقدين الماضيين وضعف أدوار الأحزاب في الشأن السياسي.

وأضافت "لدي ثقة كبيرة في وعي الشباب وحرصهم على المشاركة خاصة وأن لهذه الانتخابات دورا كبيرا في توفير الثقة للأجيال الشابة في التجربة الديمقراطية".

وتجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ على قدم وساق، والتي سيتم التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ووفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، أقر التصويت الصحيحة للناخب كالتالي:

يكون اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديًا للكمامة الطبية.

- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية- أو جواز السفر.

- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هويته.

- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

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- ثم يأخذ جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

- على أن يقوم بالتصويت على مرشحين القوائم في بطاقة مستقلة.

- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي في بطاقة أخرى مستقلة.

- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة في الفردي.

- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردي والآخر بالقائمة.

- يقوم بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة.

- يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.