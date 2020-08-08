أخبار مصر | الوفد يؤكد التزام مرشحيه بضوابط الصمت الانتخابي.. ويدعو المصريين لممارسة حقهم الدستوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد يؤكد التزام مرشحيه بضوابط الصمت الانتخابي.. ويدعو المصريين لممارسة حقهم الدستوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غرفة العمليات الإعلامية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، عن التزام مرشحي الحزب وكافة الأعضاء بضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن عملية الصمت الانتخابي، لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والذي يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعايا الانتخابية.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في بيان له، بمناسبة بدء عملية التصويت للمصريين المقيمين في الخارج لإنتخابات مجلس الشيوخ والتى تجري على مدار يومي الأحد والاثنين ٩و١٠ أغسطس الجاري،و يومى ١١و١٢ من ذات الشهر للمصريين في الداخل، أدعو جموع الناخبين بالمشاركة الإيجابية القوية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وذلك من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية وترسيخًا للديقراطة، حيث أن إدلاء الناخب بصوته في اختيار نوابه هو النموذج الأمثل لها.

وناشد أبو شقة، الناخبين، بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات والحكومة، بشأن الإجراءات الوقائية والإحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا.