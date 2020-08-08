أخبار مصر | الصحة: إصابة 8 في حادث تصادم سيارات على الطريق الدائري.. ولا وفيات

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة: إصابة 8 في حادث تصادم سيارات على الطريق الدائري.. ولا وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 8 مواطنين إثر حادث تصادم واشتعال عدد من السيارات على الطريق الدائري صباح اليوم السبت، ولا وفيات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات وحروق، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى البنك الأهلي والمستشفيات القريبة من موقع الحادث تحسبًا لأي ظروف طارئة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات القريبة من موقع الحادث.