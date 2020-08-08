أخبار مصر | الوزير يتابع التدعيم الإنشائي لعمارة الشربتلي.. ويتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الوزير يتابع التدعيم الإنشائي لعمارة الشربتلي.. ويتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حيث تابع الوزير استكمال أعمال التدعيم الإنشائي لعناصر الهيكل الخرساني المتداخلة مع عمود الركن المتضرر بعمارة الشربتلي بالزمالك.

وأشاد وزير النقل بحرص العاملين في الموقع على استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال لإستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها.

كما تابع الوزير الإجراءات المتخذه إستعدادا لخروج ماكينة الحفر العميق من المحطة باتجاه محطة الكيت كات مرورا بشارع إسماعيل محمد والنيل مشددا على استمرار الاجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المنشآت الواقعة على المسار والتي تشمل استمرار وضع نظام مراقبة المساحة للمنشآت على مدار الساعة

بعدها أجرى المهندس كامل الوزير جولة تفقدية بمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق وهي محطات ( عدلى منصور والهايكستب وقباء وعمر بن الخطاب وهشام بركات والنزهة ) بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة وذلك للإطمئنان على استعداد وجاهزية المحطات للافتتاح خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التأكد من كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير

وأكد وزير النقل خلال الجولة أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار فى أعمال التنفيذ لمراحل وخطوط مترو الأنفاق الجديدة والتطوير المستمر للخطوط الحالية وذلك وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع الأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى حيث تساهم هذه المشروعات فى تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية.

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في سياق آخر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.