أخبار مصر | محافظ الجيزة: تجهيز 1046 لجنه فرعية و541 مركزا انتخابيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: تجهيز 1046 لجنه فرعية و541 مركزا انتخابيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا لمتابعه الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي ١١ و ١٢ من الشهر الجاري، فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

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ولفت إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه، والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ مؤكدا علي توفير اماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الاطفاء والانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

كما أكد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ حيث سيتم نشر 167 سيارة اسعاف مجهزة للتحرك فى أى وقت حسب الحاجه اليها.

أكد المحافظ على دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة الي جانب الشخصيات العامة وكبار العائلات وعمد ومشايخ القرى في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية وظهور محافظة الجيزة في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة .

ودعا محافظ الجيزة المواطنين بالمشاركة في العملية الإنتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت علي أرض مصر مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.