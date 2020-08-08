أخبار مصر | عضو الشئون الدستورية والتشريعية:المشاركة في الانتخابات واجب وطني

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو الشئون الدستورية والتشريعية:المشاركة في الانتخابات واجب وطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، أهمية مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق غدا الأحد في الخارج وتجرى في الداخل خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى ان المشاركة في الانتخابات هو واجب وطنى على جميع المصريين لاستكمال بناء موسسات الدولة.

ودعا بسيونى في تصريح له اليوم، جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات، وإختيار من يرونه أفضل من وجهة نظرهم، بعيدا عن أي حسابات سياسية أو عصبيات أو مصالح ضيقة، مؤكدا أن اختيارات المواطنين هي التي ستؤدى إلى شكل مجلس الشيوخ الذى تم استحداثه بموجب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الشعبى العام الماضى.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين والناخبين، عدم الالتفات إلى دعوات المنتمين للتيارات الإرهابية، بعدم المشاركة في الانتخابات أو مقاطعة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور ولأي أسباب أو معتقدات يروج لها البعص، سواء مايرده البعض بأن تلك الانتخابات غير مهمة وأنها محسومة مقدما أو أن ذلك المجلس ليس له أهمية كبيرة، قائلا، "كل شيء بيد الناخب، فهو صاحب القرار في اختيار من يريد أو يراه الأفضل، وبالتالي كلما كانت هناك مشاركة كبيرة من المواطنين، كلما جاءت النتائج معبرة عن رأى المواطنين، وبالعكس كلما كانت مشاركة المواطنين ضعيفة، جاءت النتيجة غير معبرة بشكل كبير عن جميع المواطنين. "