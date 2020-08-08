أخبار مصر | عضو الشئون الدستورية والتشريعية:المشاركة في الانتخابات واجب وطني

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو الشئون الدستورية والتشريعية:المشاركة في الانتخابات واجب وطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، أهمية مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق غدا الأحد في الخارج وتجرى في الداخل خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى ان المشاركة في الانتخابات هو واجب وطنى على جميع المصريين لاستكمال بناء موسسات الدولة.
ودعا بسيونى في تصريح له اليوم، جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات، وإختيار من يرونه أفضل من وجهة نظرهم، بعيدا عن أي حسابات سياسية أو عصبيات أو مصالح ضيقة، مؤكدا أن اختيارات المواطنين هي التي ستؤدى إلى شكل مجلس الشيوخ الذى تم استحداثه بموجب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الشعبى العام الماضى.
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين والناخبين، عدم الالتفات إلى دعوات المنتمين للتيارات الإرهابية، بعدم المشاركة في الانتخابات أو مقاطعة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور ولأي أسباب أو معتقدات يروج لها البعص، سواء مايرده البعض بأن تلك الانتخابات غير مهمة وأنها محسومة مقدما أو أن ذلك المجلس ليس له أهمية كبيرة، قائلا، "كل شيء بيد الناخب، فهو صاحب القرار في اختيار من يريد أو يراه الأفضل، وبالتالي كلما كانت هناك مشاركة كبيرة من المواطنين، كلما جاءت النتائج معبرة عن رأى المواطنين، وبالعكس كلما كانت مشاركة المواطنين ضعيفة، جاءت النتيجة غير معبرة بشكل كبير عن جميع المواطنين. "
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.