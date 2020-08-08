أخبار مصر | برلماني: الشعب كشف سموم وأكاذيب فضائيات الإرهاب ضد مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الشعب كشف سموم وأكاذيب فضائيات الإرهاب ضد مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، تحية للشعب المصري لنجاحه في كشف السموم والأكاذيب والافتراءات التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر منصات السوشيال ميديا وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا.
وقال "الكوراني" في بيان له اليوم، إن الهجوم الحاد من وسائل الإعلام وقنوات الدم والإرهاب ضد مصر لم يعد يحظى بأي اهتمام من الشعب المصري، موضحا أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تنفذ سوى مخطط عدائي فاشل ضد مصر بالتنسيق مع دول ومنظمات مشبوهة يتم تمويلها من أعداء الدولة المصرية ومن يكرهون الاستقرار.
وأكد النائب محمد الكوراني، أن الشعب المصرى أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن هناك منظمات دولية تنفيذ أجندة جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية على سبيل المثال لا الحصر، وأن مثل المنظمات المشبوهة تحصل على أموال طائلة من ملايين الدولارات الزرقاء من دولتى قطر وتركيا لبث التقارير المفبركة والكاذبة لتشويه سمعة مصر في الخارج، حيث تروج لها في تغطية إعلامية متحيزة ومغرضة.
خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.