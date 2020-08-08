أخبار مصر | المطالبة بوضع متحف قناة السويس على خريطة السياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المطالبة بوضع متحف قناة السويس على خريطة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن اتجاه الدولة لإنشاء متحف قناة السويس العالمي لاستعراض 3 مراحل تاريخية للقناة منذ نشأتها والذي سيتم افتتاحه مطلع العام المقبل سيكون له آثاره الإيجابية الكبيرة على جذب السياحة العالمية لمصر.

وطالب "صدقي" في بيان له أصدره اليوم السبت، من الحكومة الترويج لمتحف قناة السويس العالمى ووضعه على خريطة السياحة العالمية ليكون واحدا من المعالم السياحية والأثرية التى يحرص سياح العالم على زيارته خلال تواجدهم بمصر خاصة أن متحف قناة السويس العالمى سيكون شاهدا على تقنين وتسجيل لإنجازات قناة السويس وتأكيد لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن تم التشكيك في المشاريع التى يتم تنفيذها والإعلان عنها خلال الفترة الماضية والتى جميعها تستهدف التنمية المستدامة.

ونوه بأن مصر من خلال تنفيذها في وقت قياسي وغير مسبوق عالميا لتنفيذ المشروع القومى لقناة السويس أثبتت للعالم كله أنه إنجاز تاريخي ضخم ويستحق إنشاء متحف عالمى خاص به يعرض مراحلها المختلفة ويوثق دورها الجاد في التنمية المستدامة موجها التحية القلبية للفريق مهاب مميش مساعد رئيس الجمهورية والرئيس السابق لهيئة قناة السويس على مابذله من جهود كبيرة وناجحة لتطوير وتحديث الهيئة وللفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لإعلانه عن إنشاء هذا المتحف العالمي الذي سيخلد بطولات المصريين وقدرتهم على تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية العملاقة التى أبهرت العالم كله.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أكد أن أهم ما يميز قناة السويس الجديدة هو العمق الكبير لها موضحا أن هناك سفنا يبلغ غاطسها 20 متر تحت المياه وتستطيع عبور القناة بكل يسر.وأن قناة السويس الجديدة نجحت في زيادة نسبة عبور السفن بأمان.وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن التحول الرقمي وفر خدمات للعملاء لم تكن موجودة من قبل، مشيرا إلى أن الحجز الإلكتروني وفر ميزة تنافسية لزيادة طلب السفن على عبور القناة وأوضح ربيع أن قناة السويس الجديدة وفرت للسفن 11 ساعة في عبور القناة معلنا عن إنشاء متحف قناة السويس العالمي لاستعراض 3 مراحل تاريخية للقناة منذ نشأتها، منوها بأنه سيتم افتتاح المتحف مطلع العام المقبل.