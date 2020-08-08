أخبار مصر | مايسة عطوة: أراهن على صوت المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مايسة عطوة: أراهن على صوت المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس كتلة شباب وستات أد التحدي، إن مشاركة المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، متوقع أن تكون بنسبة اعلى من أي استحقاق انتخابي سابق، مشيرة إلى أن المرأة كانت وما زالت تتصدر مشهد المشاركة في أي انتخابات، وهذا يرجع إلى زيادة درجة الوعي لديها وتغيير مفاهيمها وأنها أدرك كونها شريك أساسي للرجل داخل المجتمع.

ولفتت عطوة، في بيان لها، أن المرأة المصرية توسعت في مشاركتها وتوغلها في كافة القطاعات، وأصبح لديها وعي سياسي بفضل خطة التمكين التي نجحت القيادة السياسية في تحقيقها للمرأة المصرية، فأصبحت شريك للرجل في المناصب القيادية والمجالس النيابية، وحققت لنفسها المكانة التي جعلتها في أوائل الصفوف المشاركة في أي حدث أو موقف تمر به الدولة المصرية، فكانت توقعات مشاركتها في الانتخابات السابقة فائقة للتوقعات.

ودعت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المرأة المصرية للنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع واختيار المرشح المناسب والأكفأ للقيام بمهام ووظائف مجلس الشيوخ، والمشاركة النابعة من الحس والضمير الوطني لديها بضرورة مساندة الدولة المصرية في هذا الحدث وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة أو العزوف.

وأكدت أن الكتلة وجميع اعضائها في جميع المحافظات يعملون على قدم وساق لحث المرأة المصرية على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، ويقدمون الدعم الكامل للمرشحات على مقاعد الشيوخ.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ