أخبار مصر | برلماني: أولياء الأمور يصرون على إعطاء الدروس الخصوصية لأبنائهم

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: أولياء الأمور يصرون على إعطاء الدروس الخصوصية لأبنائهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن ظاهرة الدروس الخصوصية تقلل من قدرة النظام التعليمي على الاحتفاظ بثقة الطلاب وأولياء الأمور بالمدرسة كمؤسسة تعليمية تهدف إلى تأدية رسالتها على أكمل وجه.
وتابع في بيان اليوم السبت، أن تكلفة هذه الدروس تسبب أعباء اقتصادية خطيرة على أولياء الأمور، وأنه لم تتم معالجة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى انتشار الدروس الخصوصية، ولابد من تطبيق برنامج إصلاحي للتعليم بإجراءات مختلفة من خلال وضع أيدينا على المشكلات الحقيقية لمعالجتها.
وأوضح، أنه ينفق على الدروس الخصوصية نحو 26 مليون أسرة في محافظات الجمهورية، أموال كثيرة تصل إلى 47 مليار جنيه بنسبة 37.7% من إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر أن أولياء الأمور هم من يصرون على إعطاء الدروس الخصوصية للشعور بعدم التقصير تجاه الأبناء، ويجب أن يستوعب أولياء الأمور أولا التطورات بل ويشاركون بها، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل تدريب الطالب على هذه التطورات منذ دخول المرحلة الإعدادية ليكن الطالب مهيأ لذلك، فضلا عن أن الأفكار مجمدة عند الثانوية العامة عند الوصول لتلك المرحلة.
وأشار إلى دور الإعلام في توعية أولياء الأمور بأن غاية التعليم ليس فقط الحصول على أعلى الدرجات بقدر تكوين شخصية الطالب لمواجهة المستجدات، وطالب النائب بإعادة النظر للحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بما يكرس معه المعلم كل جهده داخل الحصة الدراسية بالمدرسة.
خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.