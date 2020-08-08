أخبار مصر | برلماني: وصول نسبة الإشغال بفنادق الغردقة إلى 100% نجاح كبير للسياحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: وصول نسبة الإشغال بفنادق الغردقة إلى 100% نجاح كبير للسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن وصول نسبة الإشغال بالفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر إلى نسبة 100% بشهادة مجلس الوزراء ومستثمرى قطاع السياحة بمثابة نجاح كبير وتاريخى لقطاع السياحة المصرية ومؤشر إيجابى لاستعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

ووجه في بيان أصدره اليوم السبت، تحية قلبية للواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لنجاحه وحرصه الكبير على تذليل جميع العقبات والمشكلات أمام رجال الأعمال والمستثمرين داخل قطاع السياحة، مؤكدا أن التنسيق والعمل المشترك فيما بين محافظ البحر الأحمر ومستثمرى قطاع السياحة خاصة فيما يتعلق بالالتزام التام والحقيقى من الجميع بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وهو ما كان له آثاره الإيجابية والكبيرة في تحقيق محافظة البحر الأحمر لرقم الصفر في الإصابة بفيروس كورونا.

وقال: إن ذلك الأمر كان هو ضربة البداية لجذب سياح العالم إلى محافظة البحر الأحمر خاصة أن سياح العالم الذين قاموا بزيارة محافظة البحر الأحمر قبل عيد الأضحى المبارك كانوا أفضل سفراء لمصر داخل دولهم للترويج للسياحة المصرية عالميا، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور خالد العنانى بصفة خاصة استغلال هذا النجاح الكبير داخل محافظة البحر الأحمر للترويج بأساليب غير تقليدية للسياحة المصرية عالميا.

وتابع أن هذا النجاح السياحى الذى حققته محافظة البحر الأحمر ضرب جماعة الإخوان الإرهابية وآلتها الإعلامية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا في مقتل وكشف جميع أكاذيب وافتراءات وشائعات إعلام العار أمام العالم كله، مؤكدا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية داخل مصر بجميع محافظاتها أصبحت تتحدث عن نفسها وبشهادة سياح العالم، مشيدا بالتعاون رفيع المستوى فيما بين اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر واللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر لتحقيق الأمن والاستقرار على مستوى المحافظة بجميع مدنها ومراكزها وقراها.