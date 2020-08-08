أخبار مصر | برلماني يطالب بخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لمواجهة الكوارث والأوبئة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لمواجهة الكوارث والأوبئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب هذا العام ليس لمواجهة العجز الكبير في الأطباء داخل المستشفيات ولكن لمواجهة الكوارث والأوبئة مثل المواجهة مع فيروس كورونا.
وقال في بيان له اليوم: إن التجربة مع مواجهة فيروس كورونا اثبتت ان هناك عجزا كبيرا وصارخا في اعداد الأطباء مؤكدا أن شجاعة وبسالة جيش مصر الأبيض وعملهم ليلا ونهارا وعدم حصولهم على الإجازات حتى في عيدى الفطر والأضحى المباركين وأعياد الإخوة الأقباط هو السبب الرئيسى في النجاح الكبير الذي حققه أبطال جيش مصر الأبيض من جميع الأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من المنتمين للمنظومة الصحية المصرية فتحية من القلب لهؤلاء الابطال الشجعان من أبناء الشعب المصري العظيم.
خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.