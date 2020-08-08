أخبار مصر | برلماني يطالب بخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لمواجهة الكوارث والأوبئة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لمواجهة الكوارث والأوبئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب هذا العام ليس لمواجهة العجز الكبير في الأطباء داخل المستشفيات ولكن لمواجهة الكوارث والأوبئة مثل المواجهة مع فيروس كورونا.

وقال في بيان له اليوم: إن التجربة مع مواجهة فيروس كورونا اثبتت ان هناك عجزا كبيرا وصارخا في اعداد الأطباء مؤكدا أن شجاعة وبسالة جيش مصر الأبيض وعملهم ليلا ونهارا وعدم حصولهم على الإجازات حتى في عيدى الفطر والأضحى المباركين وأعياد الإخوة الأقباط هو السبب الرئيسى في النجاح الكبير الذي حققه أبطال جيش مصر الأبيض من جميع الأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من المنتمين للمنظومة الصحية المصرية فتحية من القلب لهؤلاء الابطال الشجعان من أبناء الشعب المصري العظيم.