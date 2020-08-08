شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.. انطلاق اختبارات القدرات بجامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إصدار توجيهات مباشرة لعمداء الكليات المعنية باختبارات القدرات تتضمن توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الممتحنين وتوزيع زجاجات مياه باردة خلال فترة اختبارهم ومراعاة جودة التهوية داخل اللجان.

وشدد «غريب» بحسب بيان، على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين كافة المتواجدين، ومراعاة تقليل الكثافة العددية داخل اللجان على أن يتم الطالب أداء اختبارات كليته في يوم واحد فقط، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى استخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم لجان الاختبارات ومطهرات الأيدي وهو ما يتم بالتعاون مع اللجنة العليا للأنشطة الطلابية واتحاد طلاب الجامعة وذلك من خلال الطلاب المتطوعين في مبادرة «إحنا معاكم»، والتي بدأت نشاطها مع انطلاق أعمال امتحانات الفرق النهاية في يوليو الماضي، للمساهمة في تنفيذ خطة الجامعة الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وقام الدكتور شحاتة غريب بجولة تفقدية بدأت بزيارة كلية الفنون الجميلة والتي كان في استقباله فيها الدكتور محمد ثابت بداري عميد الكلية ووكلاء الكلية لمختلف القطاعات، والتي اطمأن خلالها بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط المتفق عليها خلال فترة اختبار القدرات واستمع خلالها لشرح من عميد والذى أوضح خلاله إجراء اختبارات القدرات يعد اجتيازها شرطاً أساسياً للالتحاق بقسمي الفنون والعمارة بالكلية، وهو ما يتم هذا العام داخل صالات الامتحانات وذلك لمراعاة التباعد الاجتماعي، والتي تتم بواقع 300 طالب يومياً تتضمن 200 طالب فنون، و100 طالب عمارة، وذلك من خلال سؤالين في كل قسم مدتهما الزمنية الإجمالية ساعتين ونص.

وأضاف عميد كلية الفنون أن اختبارات قسم الفنون يشمل سؤالين في الرسم والتصميم، أما العمارة فيتضمن سؤالين في الرسم المعماري والتشكيل والابتكار، مشيراً أن خطوات إجراء اختبارات القدرات تبداً بتسجيل الطالب لرغبته في إداء اختبارات القدرات على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي ثم طباعة الوصل والتوجه به للكلية مرفق به رقم الجلوس والبطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد وصورتين شخصيتين حيث يتم تسجيل حضوره بالكلية وسداد المصروفات مع إمكانية أدائه الاختبارات في نفس اليوم إن رغب في ذلك.

ثم أعقبها توجه نائب رئيس الجامعة لكلية التربية الرياضية وذلك في وجود الدكتور جمال محمد على عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، حيث أوضح عميد الكلية أن الطالب يتوجه للكلية في تمام الساعة الثامنة صباحاً معه نسختين من ايصال تسجيل رغبته في أداء الاختبارات والصادرة من الموقع الإلكتروني، مع صورتين لرقم الجلوس “مع الاضطلاع على الأصل”، وصورة للبطاقة الشخصية “مع الاضطلاع على الأصل”، مع 6 صور شخصية حيث يسجل الطالب حضوره ويسدد الرسوم ثم يتوجه لملعب كرة اليد حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة قبل بدء أداء الاختبارات.

وعن طبيعة الاختبارات أضاف الدكتور جمال محمد على أنها تتضمن الكشف الطبي للتأكد من سلامته الصحية، ثم قياس الطول الوزن والذى يشترط 165 للطلبة، و155 للطالبات، ثم يعقب ذلك للطلاب اللائقين في الاختبارين السابقين اجراء الاختبارات المهارية في إحدى الرياضات التي يحددها الطالب ويتميز فيها، ثم اختبارات الاستعداد البدني والتي تشمل التحمل، والوثب من الثبات، وأخيراً الاختبار الشخصي والقوام وذلك للتعرف على شخصية الطالب والتأكد من خلوه من تشوهات القوام وسلامة النطق ومخارج الحروف.

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وأكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، تسخير كافة إمكانيات الجامعة خلال الفترة القادمة من أجل ضمان إجراء اختبارات القدرات في سهولة ويسر على الطلاب، مع الحفاظ على دقة إجراءاتها وانتظامها مع وضع الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على الاختبارات أولوية قصوى، والتي من المقرر أن تتم بثلاث كليات بالجامعة وهي التربية الرياضية، والتربية النوعية، والفنون الجميلة، وذلك في الفترة من 8 أغسطس وحتى 20 من ذات الشهر للطلاب المسجلين رغبتهم في أداء تلك الاختبارات، وذلك على الموقع الإلكتروني للتنسيق والتابع لوزارة التعليم العالي على الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg