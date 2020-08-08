شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» ينهي المرحلة الأولى من برنامج إعداد مدربي متابعة الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أنهى فريق عمل مدربي المجلس القومي لحقوق الانسان، المرحلة الاولي من برنامج اعداد مدربي منظمات المجتمع المدني دعما لدورها الهام بمتابعة الانتخابات بما يتفق والمعايير الدولية. وشملت الدورات التدريبية التي جاءت في إطار استمرار جهود المجلس في متابعة تنفيذ أهداف الخطة المنوط بها وفقا للقانون خاصة فيما يتعلق بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، محافظات “أسوان. إسكندرية. الإسماعيلية” وأعلن المجلس بدء المرحلة الثانية من الدورات وفقا البرنامج المخطط له في النطاقات الاقليمية التالية: (دورة بني سويف وتضم أسيوط. المنيا. الفيوم)، و(دورة الدقهلية وتضم “الغربية. الشرقية. المنوفية)، و(دورة القاهرة تضم “الجيزة. والقليوبية). ويهدف البرنامج التدريبي إلى اكساب المشاركين مهارات وتنمية قدرات وأساليب وطرق التدريب في متابعة العملية الانتخابية. ويستمر المجلس في تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقره الرئيسي والمتصلة بفروعه في مختلف المحافظات لمتابعة الانتخابات. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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