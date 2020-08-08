شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتفقد عمارة الشربتلي.. ويطمئن على المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تابع استكمال أعمال التدعيم الإنشائي لعناصر الهيكل الخرساني المتداخلة مع عمود الركن المتضرر بعمارة الشربتلي بالزمالك.

وأشاد بحرص العاملين في الموقع على استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ودوام العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدًا لعودة السكان إليها، كما تابع الوزير الإجراءات المتخذة استعدادًا لخروج ماكينة الحفر العميق من المحطة باتجاه محطة الكيت كات مرورًا بشارع إسماعيل محمد والنيل، مشددًا على استمرار الإجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المنشآت الواقعة على المسار، والتي تشمل استمرار وضع نظام مراقبة المساحة للمنشآت على مدار الساعة.

وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية بمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي محطات (عدلي منصور والهايكستب وقباء وعمر بن الخطاب وهشام بركات والنزهة)، بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة، وذلك للاطمئنان على استعداد وجاهزية المحطات للافتتاح خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التأكد من كل عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير.

وأكد وزير النقل، خلال الجولة، أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ لمراحل وخطوط مترو الأنفاق الجديدة والتطوير المستمر للخطوط الحالية، وذلك وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع الأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، حيث تساهم هذه المشروعات في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية.

الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو