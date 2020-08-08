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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: جاهزون لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة مستعدة وجاهزة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز ورش وتعقيم جميع اللجان والمناطق المحيطة، وتجهيز غرفة العمليات المركزية ورفع درجة الاستعداد في أنحاء المحافظة لمتابعة موقف الانتخابات، مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان الانتخابية.
وأضاف «آمنة» أن الكتلة التصويتية للناخبين في محافظة البحيرة تبلغ 3 ملايين و895 ألفًا و934 ناخبًا، بنسبة 6.36٪ من إجمالی أعداد الناخبين علی مستوى الجمهورية، وتوجد 18 لجنة عامة بالمحافظة، وعدد المراکز الانتخابية ۷۱۹ مركزًا، و908 لجان فرعية، موزعة على مراكز وقرى المحافظة.
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