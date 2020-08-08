شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 طلب تظلم من نتائج الثانوية العامة خلال يومين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن منافذ تظلمات الثانوية العامة التي تم تخصيصها بمقار عدد من المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استقبلت خلال اليومين الماضيين، 3000 طلب تظلم من قبل الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات الخاصة بهم، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وأضاف عبدالحميد، أن هناك 11 منفذا تم تخصيصها لتلقي التظلمات المقدمة لقطاعي المنصورة والإسماعيلية موزعين على مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن قرار نقل منافذ تلقي التظلمات من مقره السابق بمدرسة الثانوية بنين بالزقازيق، إلى 11 منفذ بمراكز ومدن المحافظة؛ جاء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات محافظ الشرقية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وذلك للمساحات الشاسعة بين مراكز ومدن المحافظة، وحرصا على صحة وسلامة الطلاب وأولياء أمورهم بالانتقال لمسافات طويلة من محال سكنهم إلى مدينة الزقازيق، حيث تقرر فتح 11 منفذ وإرسال مناديب من المديرية لتلك المنافذ لاستلام طلبات التظلمات.

استمرار تلقى تظلمات الثانوية العامة بالشرقية

استمرار تلقى تظلمات الثانوية العامة بالشرقية

وأكد أنه تم تزويد المنافذ بموظفين من أكفأ العناصر المدربة على استقبال الطلاب، وتحديد مواعيد فحص التظلمات الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تم التشديد على إتباع كافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير اللازمة، مع وجود مسافات أمنة بين المتقدمين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المنافذ بدأت عملها من اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس وحتى 20 من الشهر ذاته لمدة أسبوعين، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصراً، لافتًا إلى أنه في حال تزايد أعداد المتقدمين سيتم فتح منافذ جديدة لاستقبالهم تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم لسرعة إنهاء الإجراءات .