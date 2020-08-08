شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف من طلبة الثانوية العامة على لجنة التظلمات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن ضعف الإقبال من طلبة وطالبات الثانوية العامة على لجنة تلقي طلبات التظلمات من الطلبة المتضررين من نتائجهم.

وأكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المديرية خصصت مقرًا وحيدًا لاستقبال الطلبة المتظلمين وذلك بإدارة شؤون الطلاب بديوان عام المديرية بمدينة العريش لاستقبال تظلمات الطلاب من مدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

وأشار رضوان، إلى أن كل طالب متظلم يقوم بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم بشأنها عن طريق خدمة فوري أو بحوالة بريدية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، حيث يتم تحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به بالتنسيق مع الكونترول بمحافظة الإسماعيلية.