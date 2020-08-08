شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يكرم 3 من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الطلاب الثلاثة أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

وأهدى المحافظ- خلال حفل التكريم الذي أقيم بديوان عام المحافظة، بحضور نائب المحافظ، الدكتور أحمد سامي القاضي، وماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومديري إدارتى طهطا وجرجا التعليميتين- الطلاب الثلاثة المكرمين ميدالية المحافظة، وشهادة تقدير، وهدية عينية تقديراً لتفوقهم الدراسي، متمنياً لهم النجاح والتفوق في المرحلة الدراسية القادمة.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

وأعرب المحافظ، عن شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب المتفوقين وما بذلوه من جهود معهم كانت سببا في تفوقهم، وكذلك شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، داعيا إلى ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لدفع وتطوير منظومة التعليم بالمحافظة، وحث الطلاب على التفوق والنجاح واحتلال المراكز الأولى دائما على مستوى الجمهورية.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

وقال ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن الطلاب الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية من أبناء سوهاج هذا العام هم: الطالبة ياسمين أسامة رجب، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية شعبة «علمي علوم» بمجموع 410 درجات من مدرسة طهطا الثانوية بنات، والطالب جوزيف إسحق عوض، الحاصل على المركز الأول علمي علوم بمجموع 410 درجات من مدرسة جرجا الثانوية بنين، والطالبة الزهراء عبداللاه أحمد، الحاصلة على المركز الأولى على مستوى الجمهورية بنظام الدمج التعليمي بمجموع 407.5 درجات من مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج.

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يكرم ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة