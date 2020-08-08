شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 78 ألف طن قمح وفحم لميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجل ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن وتداول البضائع، حيث تواجدت 67 سفينة تحمل بضائع وسلع إستراتيجية بالأرصفة والمخطافين الداخلي والخارجي للميناء.
وأشار رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى وصول سفينتين على متنهما 78 ألف طن قمح وفحم يجري تفريغها ضمن 30 سفينة أخرى تحمل بضائع متنوعة.
وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه تم دخول وخروج 3 آلاف و534 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي البضائع الصادرة إلى الخارج 17 ألف طن، فضلا عن تداول 142 حاوية صادرة، و370 حاوية واردة.
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