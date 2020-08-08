شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول أيام اختبارات «قدرات الإعلام».. رئيس جامعة المنوفية يتابع اختبارات ٣٠٠ طالب وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، فى اليوم الأول لاختبارات القدرات للقبول بكلية الإعلام جامعة المنوفية، سير اختبارات اليوم الأول لـ ٣٠٠ طالب وطالبة من شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠ والتى تمت بمبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد بالمجمع النظرى للكليات، وتوزيعهم على المدرجات بمسافات بينية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب.

تفقد رئيس الجامعة لجان الاختبارات وتطبيق كافة الضوابط التى أقرتها وزارة التعليم العالى للتقدم للاختبارات والتسجيل على الموقع الإلكتروني واستلام إيصال التسجيل ودفع رسوم الاختبار، وتفقد تواجد أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة، وتوزيع أوراق الامتحان، وتقسيم الطلاب على فترتين كل فترة بها ١٥٠ طالب وطالبة لمنع حدوث تكدس،

ووجه رئيس الجامعة أسئلة للطلاب حول خدمة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للتيسير عليهم، وتسهيل كافة الإجراءات لتأديهم الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة، مشيرا إلى تجهيز صالة مخصصة لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور عبد الجواد سعيد عميد الكلية، الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب، الدكتور عن عادل نصار عميد العلوم.