شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 10 حالات من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية بمستشفى الواسطيش المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف عن خروج ١٠ حالات جديدة من مستشفى الواسطى المركزي ،وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول،مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا،وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة

من جانبه أثنى المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى،وكل مستشفيات المحافظة،حيث يعمل الجميع بتفان وإخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى