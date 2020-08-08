شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية النوعية، مشيدًا بالتزام الكلية بتطبيق الاجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الطلاب، وانتظام الامتحانات وعدم وجود معوقات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة لابنائنا الطلاب والطالبات بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور كمال عكاشه، خلال لقائه بالدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة استحداث الكلية لبرامج في الدراسات العليا- خاصة ومهنية- في كافة التخصصات المختلفة، بحيث تواكب سعي جامعة طنطا للتحول إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، وذلك في حضور الدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة علياء رمضان رئيس قسم الإعلام التربوي.

وشدد نائب رئيس جامعة طنطا، خلال جولته على استمرارية الكلية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات حتي 12 سبتمبر المقبل، والتي تتمثل في عدم تزاحم الطلاب عند اماكن وبوابات الدخول والخروج، وقياس درجات الحرارة عند دخول الكلية وارتداء الكمامة، وتواجد الطلاب قبل موعد الامتحان بساعة واحدة على الأقل، وتعقيم أماكن تواجد الطلاب ولجان الامتحان، وعدم تبادل الأدوات بين الطلاب، ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان ولا يسمح بأي تجمعات، والحافظ على المسافة الأمنة بين الطلاب داخل اللجان بحيث لا تقل عن 2 متر.