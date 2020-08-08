شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 1031 لجنة لإستقبال 4.3 مليون ناخب في انتخابات «الشيوخ» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الإنتهاء من تجهيز 783 مركزاً انتخابيا و24 لجنة عامة و1031 لجنة فرعية لإستقبال 4 مليون و338 ألف و465 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات الشيوخ خلال يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

وانتهت الوحدات المحلية في أنحاء المحافظة من تجهيز جميع المقار الانتخابية والموجوده بالمدارس والمعاهد الدينية وبدء تسليمها لقوات التأمين، مع التأكيد على تطهير دورات المياه بالمدارس، والاهتمام بالنظافة بمحيط اللجان.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الإنتخابات بدأ تسليم المظاريف وكشوف الناخبين والأحبار الفسفورية للقضاة المشرفين وعددهم 1031 قاضى أساسى بخلاف نحو 500 قاضى إحتياطى صباح يوم الإثنين القادم للتوجه لمقار اللجان.

يذكر أن محافظة الدقهلية مخصص لها 6 مقاعد فردية بمجلس الشيوخ يتنافس عليهم 43 مرشحا، وتتبع المحافظة الدائرة الأولي بانتخابات القائمة والتي تقدم لها قائمة واحدة فقط، وتحتاج 5% من الأصوات لإعلان نجاحها.