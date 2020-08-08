شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص تبلغ أعضاءها بحظر دخول القادمين إلى مصر دون تحليل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، اليوم السبت، عن تلقيها نص قرار مجلس الوزراء الذي ينظم استقبال القادمين لمصر.

وقالت الغرفة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موجهة خطابها إلى أعضاء جمعيتها العمومية: «نحيط سيادتكم علمًا بالقرار المرفق من رئاسة مجلس الوزراء، الذي ينص على حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الأراضي المصرية».

وأضافت الغرفة: «ويستثنى من هذا القرار السائحون القادمون إلى مطارات شرم الشيخ، طابا، الغردقة، مرسى علم ومطروح، على أن يحظر نقل السائحين براً أو بحراً أو جواً إلى باقي محافظات الجمهورية دون ما يفيد إجراء التحليل قبل 72 ساعة من التنقل».