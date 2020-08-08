شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بيروت يسلم 1.5 طن مساعدات طبية لمستشفى رفيق الحريري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، اليوم السبت، بزيارة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، وتسليم طن ونصف الطن من المساعدات الطبية، تتضمن مستلزمات وأدوية للتعامل مع الحالات الطارئة والجراحية (أدوية تخدير وخيوط جراحية وقفازات جراحية ومحاليل وكانيولات وغيرها)، وكذلك أقنعة طبية وبدل عزل كاملة وأدوية علاجية متنوعة.

وقال السفير المصري، في تصريحات صحفية، خلال الزيارة، إن «مصر كلها متضامنة مع لبنان في مصابه، وإن الجسر الجوي المصري سيستمر على مدار الأيام المقبلة في نقل المساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان».

وأضاف: «كما رأينا أن نقدم جزءًا من هذه المساعدات مباشرة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي تقديرًا لما يبذله من جهود كخط دفاع أول في مواجهة الأزمة الراهنة ومجابهة فيروس كورونا من قبل ذلك، ولمساعدة الأشقاء اللبنانيين في أزمتهم الأخيرة، والتي جاءت جراء انفجار بيروت».

وقال سفير مصر في لبنان إن الدفعة الثانية من الجسر الجوي المصري، والمكونة من ١٤ طنًا من المساعدات، قد وصلت إلى مطار بيروت، وتسلمها رئيس الهيئة العليا للإغاثة، وممثل قائد الجيش.

سفير مصر في بيروت يسلم طن ونصف مساعدات طبية لمستشفي رفيق الحريري

سفير مصر في بيروت يسلم طن ونصف مساعدات طبية لمستشفي رفيق الحريري

سفير مصر في بيروت يسلم طن ونصف مساعدات طبية لمستشفي رفيق الحريري