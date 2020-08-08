شكرا لقرائتكم خبر عن لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.. محافظ الشرقية يناشد المواطنين المشاركة في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جموع المواطنين وخاصة الشباب بالنزول والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل، والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، لصنع مستقبل أفضل لهم والظهور بمظهر حضاري يليق بحجم ومكانة مصر، مؤكداً أن الشباب يمثل ركيزة أساسية وهامة في بناء وتنمية المجتمع، ومشاركته في الإدلاء بصوته بما يعزز من دور مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وبحسب بيان، السبت، أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة الانتهاء من تجهيز ومراجعة كافة الاستعدادات الخاصة بالمقار واللجان الانتخابية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية، وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للذهاب لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وذكر أنه جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات، في ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، منها توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، بالإضافة إلى وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الانتخابية.