شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مجلس الوزراء تتابع تحول قرية كفر المغربي في المنيا من فقيرة إلى نموذجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف تحويل القرية من إحدي قرى الفقر إلى قرية نموذجية متكاملة المرافق والخدمات، تابعت لجنة من أمانة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بقرية كفر المغربي في مركز العدوة بالمنيا، ضمن 6 قري بالمحافظة، هي: كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، أولاد الشيخ بمركز مغاغة، زعبره بمركز دير مواس، الشيخ عبادة بمركز ملوي، وشيبة بمركز أبو قرقاص.

شملت جولة المتابعة تنفيذ مركز شباب بقرية كفر المغربي على مساحة ٣٠٠٠ م وبه ملعب خماسي، وتنفيذ وتركيب ٣ كيلوا و٢٠٠ متر وصلات مياه جديدة وإحلال وتجديد ١ كيلو و٢٠٠ متر، وتركيب عدد ٦ كشك + محول رفع قدرات، و٣٠٥ عمود جديد ودهانه وتم تركيب ١٣ كيلو سلك معزول.

كما شملت الجولة التي ضمت أعضاء اللجنة، وإيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، واللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، تفقد تنفيذ رصف مدخل القرية ٥٠٠ متر من الجهة الشرقية، وأعمال إعادة تأهيل عدد ١٩ منزل من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأكد أعضاء اللجنة على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة التنفيذ حتي الانتهاء الكامل من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتكون قرية كفر المغربي قرية نموذجية كاملة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية.

من جهة أخرى، واستعرض محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، خلال اجتماع موسع مع اللجنة عددا من الأعمال التي تم تنفيذها بالمبادرة، وقد شملت تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق ورصف وشباب ورياضة وتأهيل وترميم منازل، وتم انهاء الاعمال بعدد كبير منها إنشاء 35 فصل «توسعة» لمدرسة أولاد الشيخ الابتدائية والإعدادية، وإنشاء 18 فصل «توسعة» بمدرسة أولاد الشيخ الابتدائية، وذلك بإجمالي 11 مليون و580 ألف جنيه، وتم نهوهم بالكامل، وسيدخلون الخدمة العام الدراسي القادم.

كما شملت الأعمال إنشاء وحدة صحية طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بقرية أولاد الشيخ بتكلفة 5 مليون و562 ألف جنيه، ومتوقع نهوها نهاية هذا العام، وتم تطوير الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمبلغ 2 مليون و953 ألف جنيه، ومتوقع نهوها أكتوبر القادم.

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وأكد المحافظ على اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وبخاصة محافظات الصعيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أن الهدف منها الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة، تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلاً عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن، حيث تنفذ المبادرة وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

حياه كريمة

حياه كريمة

حياه كريمة

حياه كريمة

حياه كريمة