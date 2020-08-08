شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 25 مركز شباب في الشرقية كمقار للجان انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاستعدادات النهائية لتجهيز 25 مركز شباب بمراكز ومدن المحافظة، جرى تخصيصها كمقار للجان الانتخابية، وكذلك الصالة المغطاة وساحة شباب ناصر بمدينة الزقازيق لتسليم المظاريف للجان الفرعية، وإجراء عملية فرز أصوات الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد المحافظ في بيان، السبت، أنه تم تنفيذ حزمة إجراءات خدمية واحترازية للتيسير على الناخبين، وممارستهم لحقوقهم الدستورية للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، موجهاً برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان وغرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والأحياء والمدن، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف إنجاح العملية الانتخابية، وخروجها بالشكل الذي يليق بهذا الاستحقاق الدستوري.

من جانبه أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم إجراء أعمال التطهير والتعقيم للصالة المغطاة، وساحة شباب ناصر بمدينة الزقازيق، وكذلك 25 مركز شباب بنطاق المحافظة، استعداداً لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها يومي 10 و11 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى وضع ملصقات توعوية للناخبين بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهه فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفترة السابقة شهدت عقد سلسلة من الندوات النقاشية مع الشباب داخل مراكز الشباب، للحديث حول انتخابات مجلس الشيوخ والنظام الانتخابي بالمجلس والأدوار المنوط بها، والمنتظر تقديمه من أعضاء المجلس، وآليات تقييم البرنامج الانتخابي للمرشحين، وذلك لحث أعضاء مراكز الشباب والجوالة ونوادي التطوع والذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، أطلقت حملة موسعة على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتوعية الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، تضمنت الحملة طباعة 30 ألف كتيب عن قانون مجلس الشيوخ، وأدوار المجلس وأهميته في الحياة السياسية، ليتم توزيعها على الشباب والمواطنين داخل المنشآت الشبابية والرياضية، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات.

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