الأوقاف: "أعمدة بناء الدولة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمسجد عمرو بن العاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة المقبلة، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة تحت عنوان "أعمدة بناء الدولة"

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص ستكون بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية .

أصدرت وزارة الأوقاف بيانا في وقت سابق، قالت فيه إن ما نشر عن تحديد وقت خطبة الجمعة بعشر دقائق لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مؤكدة أنها تأمل تحرى الدقة وإيثار وإعلاء المصلحة الوطنية في وقت لا يحتمل أي إثارة أو بلبلة.

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وقالت الوزارة فى بيانها إن ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة لن يعلن عنها قبل مناقشتها فى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وأنه لا يمثل الوزارة ولا يعبر عنها إلا ما ينشر على موقعها الرسمي.

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن خطة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، كما أنه لم يتم مناقشة المدة الزمنية لخطبة الجمعة.

وقال حسن في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه عقد عدة لقاءات تشاورية "أون لاين"، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، تم خلالها مناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، والتى من المقرر عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا.