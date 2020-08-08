إنفوجراف.. 8 ضوابط هامة بالجامعات للوقاية من كورونا خلال اختبارات القدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت اختبارات القدرات فى الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، ووضعت الجامعات مجموعة من الضوابط الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد لحماية الطلاب، وفيما يلى يرصد" الخليج 365" أبرز إجراءات:-

إنفو ضوابط هامة بالجامعات للوقاية من كورونا خلال اختبارات القدرات Advertisements

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