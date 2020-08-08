شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إصابة 8 فى حادث تصادم سيارات على الطريق الدائرى ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 8 مواطنين إثر حادث تصادم واشتعال عدد من السيارات على الطريق الدائرى صباح اليوم السبت، ولا وفيات.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم أنه تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات وحروق، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

وأكد البيان أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى البنك الأهلي والمستشفيات القريبة من موقع الحادث تحسبًا لأي ظروف طارئة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

واطمأنت الوزيرة على تواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات القريبة من موقع الحادث.